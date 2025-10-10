Президент Фінляндії зателефонував Зеленському після зустрічі з Трампом

Президент Фінляндії Александр Стубб повідомив, що після зустрічі з президентом США зателефонував президенту України Володимиру Зеленському.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він розповів у своєму X.

Стубб написав, що зателефонував Зеленському із Вашингтона після зустрічі з Трампом у Білому домі, та натякнув, що повідомив йому певні деталі з обговорень, які стосувалися російсько-української війни.

Good call with @ZelenskyyUa from Washington DC. Mapping the way forward towards a just and lasting peace in Ukraine. We continue to work for peace with @POTUS and the US administration. pic.twitter.com/zzati4QJ18 – Alexander Stubb (@alexstubb) October 10, 2025

"Намічаємо шлях до справедливого і тривалого миру в Україні. Продовжуємо працювати задля миру з президентом США та американською адміністрацією", – зазначив він.

Зеленський зі свого боку ще не розповідав про розмову.

Президент Фінляндії, нагадаємо, активно залучений до дипломатичної роботи щодо західних "гарантій безпеки" для України та відіграє значну роль у спробах доносити аргументи України і Європи до президента США Дональда Трампа – у тому числі завдяки грі в гольф.

Cтубб був серед європейських лідерів, які відвідали Вашингтон разом з Володимиром Зеленським 18 серпня, після того, як Трамп зустрівся на Алясці з господарем Кремля.

Ключовою темою візиту Стубба, як повідомляли, було підписання зі США угоди щодо співпраці у будівництві криголамів, у чому Фінляндія має великий досвід.