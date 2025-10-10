Укр Рус Eng

Президент Фінляндії зателефонував Зеленському після зустрічі з Трампом

Новини — П'ятниця, 10 жовтня 2025, 16:18 — Марія Ємець

Президент Фінляндії Александр Стубб повідомив, що після зустрічі з президентом США зателефонував президенту України Володимиру Зеленському.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він розповів у своєму X.

Стубб написав, що зателефонував Зеленському із Вашингтона після зустрічі з Трампом у Білому домі, та натякнув, що повідомив йому певні деталі з обговорень, які стосувалися російсько-української війни.

"Намічаємо шлях до справедливого і тривалого миру в Україні. Продовжуємо працювати задля миру з президентом США та американською адміністрацією", – зазначив він. 

Зеленський зі свого боку ще не розповідав про розмову.

Президент Фінляндії, нагадаємо, активно залучений до дипломатичної роботи щодо західних "гарантій безпеки" для України та відіграє значну роль у спробах доносити аргументи України і Європи до президента США Дональда Трампа – у тому числі завдяки грі в гольф.

Cтубб був серед європейських лідерів, які відвідали Вашингтон разом з Володимиром Зеленським 18 серпня, після того, як Трамп зустрівся на Алясці з господарем Кремля.

Ключовою темою візиту Стубба, як повідомляли, було підписання зі США угоди щодо співпраці у будівництві криголамів, у чому Фінляндія має великий досвід. 

