Президент Финляндии позвонил Зеленскому после встречи с Трампом

Президент Финляндии Александр Стубб сообщил, что после встречи с президентом США позвонил президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он рассказал в своем X.

Стубб написал, что позвонил Зеленскому из Вашингтона после встречи с Трампом в Белом доме, и намекнул, что сообщил ему определенные детали из обсуждений, которые касались российско-украинской войны.

"Намечаем путь к справедливому и длительному миру в Украине. Продолжаем работать ради мира с президентом США и американской администрацией", – отметил он.

Зеленский со своей стороны еще не рассказывал о разговоре.

Президент Финляндии, напомним, активно вовлечен в дипломатическую работу по западным "гарантиям безопасности" для Украины и играет значительную роль в попытках доносить аргументы Украины и Европы до президента США Дональда Трампа – в том числе благодаря игре в гольф.

Стубб был среди европейских лидеров, посетивших Вашингтон вместе с Владимиром Зеленским 18 августа, после того, как Трамп встретился на Аляске с хозяином Кремля.

Ключевой темой визита Стубба, как сообщалось, было подписание с США соглашения о сотрудничестве в строительстве ледоколов, в чем Финляндия имеет большой опыт.