Міністерство закордонних справ ідентифікувало низку закордонних ЗМІ, які взяли участь у пропагандистському престурі на тимчасово окуповані Росією українські території.

Про це сказав речник МЗС Георгій Тихий під час пресконференції у п’ятницю, 10 жовтня, пише кореспондентка "Європейської правди".

За словами Тихого, Міністерство оборони Росії організувало пропагандистський престур та звозило представників іноземних ЗМІ в окуповані Авдіївку та Курахове. Серед журналістів, які були присутні на ньому були представники:

французької інформаційної агенції AFP;

міжнародного агентства Associated Press;

першого французького телебачення TF1;

арабських видань "Аль-Арабі" та "Аль-Хадад";

американського видання OneAmerica;

китайського видання Phoenix;

турецького видання Milliyet.

"Це безперечно список ганьби. І ми вже ініціювали відповідні реагування з нашого боку", – заявив Тихий.

За його словами, крім цих журналістів, участь у престурі взяли окремі громадяни. Зокрема мова йде про громадян та лобістів, колишніх посадовців зі США, Словаччини, Чехії, Бразилії, Бельгії, Франції, Туреччини.

"Я свідомо не оголошую імена ні журналістів, ні окремих приватних громадян, але список таких імен в нас є. По всім прізвищам з цього списку ми будемо ініціювати заборону перебування. Люди, які не поважають кордон України, не мають перетинати цей кордон", – наголосив представник МЗС.

Ще 29 вересня Тихий пообіцяв "далекосяжні наслідки" для репутації низці ЗМІ, які взяли участь у пропагандистському престурі на окуповані Росією українські території.

Варто зауважити, що в червні 2023 року французький телеканал TF1 випустив репортаж, відзнятий на позиціях російських військових на окупованій території, без жодних згадок про ширший контекст війни Росії проти України.