МИД идентифицировало СМИ, которые ездили в престур РФ в Авдеевку и Курахово
Министерство иностранных дел идентифицировало ряд зарубежных СМИ, которые приняли участие в пропагандистском пресс-туре на временно оккупированные Россией украинские территории.
Об этом сказал спикер МИД Георгий Тихий во время пресс-конференции в пятницу, 10 октября, пишет корреспондент "Европейской правды".
По словам Тихого, Министерство обороны России организовало пропагандистский пресс-тур и свозило представителей иностранных СМИ в оккупированные Авдеевку и Курахово. Среди журналистов, которые присутствовали на нем, были представители:
- французского информационного агентства AFP;
- международного агентства Associated Press;
- первого французского телевидения TF1;
- арабских изданий "Аль-Араби" и "Аль-Хадад";
- американского издания OneAmerica;
- китайского издания Phoenix;
- турецкого издания Milliyet.
"Это бесспорно список позора. И мы уже инициировали соответствующие меры реагирования с нашей стороны", – заявил Тихий.
По его словам, кроме этих журналистов, участие в престуре приняли отдельные граждане. В частности, речь идет о гражданах и лоббистах, бывших должностных лицах из США, Словакии, Чехии, Бразилии, Бельгии, Франции, Турции.
"Я сознательно не объявляю имена ни журналистов, ни отдельных частных граждан, но список таких имен у нас есть. По всем фамилиям из этого списка мы будем инициировать запрет на пребывание. Люди, которые не уважают границу Украины, не должны пересекать эту границу", – подчеркнул представитель МИД.
Еще 29 сентября Тихий пообещал "далеко идущие последствия" для репутации ряда СМИ, которые приняли участие в пропагандистском пресс-туре на оккупированные Россией украинские территории.
Стоит отметить, что в июне 2023 года французский телеканал TF1 выпустил репортаж, снятый на позициях российских военных на оккупированной территории, без каких-либо упоминаний о более широком контексте войны России против Украины.