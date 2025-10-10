Укр Рус Eng

МИД идентифицировало СМИ, которые ездили в престур РФ в Авдеевку и Курахово

Новости — Пятница, 10 октября 2025, 16:32 — Уляна Кричковская

Министерство иностранных дел идентифицировало ряд зарубежных СМИ, которые приняли участие в пропагандистском пресс-туре на временно оккупированные Россией украинские территории.

Об этом сказал спикер МИД Георгий Тихий во время пресс-конференции в пятницу, 10 октября, пишет корреспондент "Европейской правды".

По словам Тихого, Министерство обороны России организовало пропагандистский пресс-тур и свозило представителей иностранных СМИ в оккупированные Авдеевку и Курахово. Среди журналистов, которые присутствовали на нем, были представители:

  • французского информационного агентства AFP;
  • международного агентства Associated Press;
  • первого французского телевидения TF1;
  • арабских изданий "Аль-Араби" и "Аль-Хадад";
  • американского издания OneAmerica;
  • китайского издания Phoenix;
  • турецкого издания Milliyet.

"Это бесспорно список позора. И мы уже инициировали соответствующие меры реагирования с нашей стороны", – заявил Тихий.

По его словам, кроме этих журналистов, участие в престуре приняли отдельные граждане. В частности, речь идет о гражданах и лоббистах, бывших должностных лицах из США, Словакии, Чехии, Бразилии, Бельгии, Франции, Турции.

"Я сознательно не объявляю имена ни журналистов, ни отдельных частных граждан, но список таких имен у нас есть. По всем фамилиям из этого списка мы будем инициировать запрет на пребывание. Люди, которые не уважают границу Украины, не должны пересекать эту границу", – подчеркнул представитель МИД.

Еще 29 сентября Тихий пообещал "далеко идущие последствия" для репутации ряда СМИ, которые приняли участие в пропагандистском пресс-туре на оккупированные Россией украинские территории.

Стоит отметить, что в июне 2023 года французский телеканал TF1 выпустил репортаж, снятый на позициях российских военных на оккупированной территории, без каких-либо упоминаний о более широком контексте войны России против Украины.

