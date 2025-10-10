Польша обещает помочь Украине после российских ударов по энергетике

Вице-премьер-министр и министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский во время визита во Львов в пятницу сказал, что Варшава готова помочь Украине в ликвидации последствий российских атак на энергетические объекты.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на РАР.

Сикорский сказал, что Польша осуждает последние российские обстрелы Украины, упомянув и об ударах по Киеву в ночь на пятницу.

"Польша уже обсуждает, как поддержать Украину, в том числе и в этом аспекте. Генераторы, дополнительные поставки электроэнергии, ускоренное строительство линий электропередачи между Украиной и Польшей и, конечно, наш терминал СПГ в Свиноуйське – все это к вашим услугам", – сказал он.

Глава польского МИД считает, что последние удары по энергетическим объектам в Украине призваны "запугать людей перед зимой".

"Удары по гражданским объектам являются военными преступлениями. Путин уже имеет обвинения в похищении и русификации украинских детей. Я думал, что ему уже хватит, а тут очередные атаки. И это то, на что мы действительно должны реагировать усилением санкций против России и усилением помощи Украине", – добавил Сикорский.

Напомним, глава МИД Украины Андрей Сибига призвал партнеров к решительному ответу на российские удары по критически важной гражданской инфраструктуре, нанесенные Россией ночью 10 октября.

Посол ЕС в Украине Катарина Матернова заявила, что ударами по энергетическим объектам в Украине Россия совершает военные преступления, которые невозможно простить.

Послы G7 в пятницу провели экстренную встречу с министром энергетики Светланой Гринчук и представителями энергосектора, чтобы обсудить помощь в связи с российскими атаками на энергетическую и гражданскую инфраструктуру.