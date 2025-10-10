Путін стримано відповів, як Росія реагуватиме на передачу Tomahawk Україні

Господар Кремля Владімір Путін у пʼятницю незвично коротко прокоментував можливість передання Україні американських далекобійних ракет Tomahawk.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на російський РБК.

Відповідаючи на питання про реакцію Росії на можливі поставки США ракет Tomahawk Україні, Путін сказав: "Наша відповідь – це зміцнення системи ППО Російської Федерації".

Ця відповідь помітно відрізняється від слів Путіна тиждень тому, коли він сказав, що такий крок призведе до "руйнування" відносин США та Росії.

Нещодавно американський президент Дональд Трамп, відповідаючи на питання про можливість постачання Україні далекобійних ракет Tomahawk, сказав, що "певною мірою" ухвалив рішення.

У Міністерстві закордонних справ кажуть, що наразі триває детальна і активна дискусія щодо можливості надання американцями Україні ракет Tomahawk.