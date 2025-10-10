Путин сдержанно ответил, как Россия будет реагировать на передачу Tomahawk Украине

Хозяин Кремля Владимир Путин в пятницу необычно коротко прокомментировал возможность передачи Украине американских дальнобойных ракет Tomahawk.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на российский РБК.

Отвечая на вопрос о реакции России на возможные поставки США ракет Tomahawk Украине, Путин сказал: "Наш ответ – это укрепление системы ПВО Российской Федерации".

Этот ответ заметно отличается от слов Путина неделю назад, когда он сказал, что такой шаг приведет к "разрушению" отношений США и России.

Недавно американский президент Дональд Трамп, отвечая на вопрос о возможности поставки Украине дальнобойных ракет Tomahawk, сказал, что "в определенной степени" принял решение.

В Министерстве иностранных дел говорят, что сейчас идет детальная и активная дискуссия о возможности предоставления американцами Украине ракет Tomahawk.