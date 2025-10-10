МЗС: політична турбулентність у Франції не вплине на підтримку України

Україна впевнена, що попри внутрішньополітичні події у Франції, підтримка Києва у боротьбі проти Росії збережеться.

Про це сказав речник МЗС Георгій Тихий під час пресконференції у п’ятницю, 10 жовтня, пише кореспондентка "Європейської правди".

У МЗС заявили, що наразі всі ключові французькі міністри, зокрема міністр закордонних справ країни Жан-Ноель Барро, зберігають контакт з Україною, продовжують виконувати свої функції і забезпечують безперервність координації з Києвом.

Тихий запевнив: усі українсько-французькі контакти діють.

"Треба враховувати, що у Франції підтримка України – це елемент загальнонаціонального консенсусу. Це підтримують усі провідні політичні сили і це дає нам впевненість у тому, що стратегічна лінія Франції на підтримку України зберігається і буде зберігатися. В нас тут немає якихось занепокоєнь", – додав представник МЗС.

Нагадаємо, Франція занурилася у ще глибшу політичну кризу з 6 жовтня, коли нещодавно призначений прем’єром Себастьєн Лекорню, соратник Макрона, подав у відставку.

У середу, 8 жовтня, французький премʼєр Лекорню, який іде у відставку, також сказав, що Макрон повинен призначити нового очільника уряду "протягом найближчих 48 годин".

Таким чином, якщо судити зі слів Лекорню, президент Франції Емманюель Макрон не має наміру розпускати парламент чи йти у відставку – як його закликали інші політичні сили.

10 жовтня Макрон запросив до Єлисейського палацу лідерів усіх партій, окрім ультралівої "Нескореної Франції" та ультраправого "Національного об’єднання".

