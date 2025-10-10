Макрон прийме лідерів партій на тлі необхідності обрати нового прем’єра

Президент Франції Емманюель Макрон запросив до Єлисейського палацу лідерів усіх партій, окрім ультралівої "Нескореної Франції" та ультраправого "Національного об’єднання".

Про це повідомляє BFMTV, інформує "Європейська правда".

За даними каналу, секретар партії "Відродження" Габріель Атталь, Марін Тондельє з партії "Екологісти", Брюно Ретайо від "Республіканців" та Олів'є Фор від соціалістів у четвер ввечері отримали запрошення до Єлисейського палацу на зустріч з Макроном.

Як зазначено, вона відбудеться цієї п'ятниці о 14:30 за місцевим часом.

При цьому ультраправі та ультраліві на зустріч з Макроном запрошені не були.

Нагадаємо, у середу французький премʼєр Себастьєн Лекорню, який іде у відставку, також сказав, що Макрон повинен призначити нового очільника уряду "протягом найближчих 48 годин".

Таким чином, якщо судити зі слів Лекорню, Макрон не має наміру розпускати парламент чи йти у відставку – як його закликали інші політичні сили.

Нагадаємо, Франція занурилася у ще глибшу політичну кризу з 6 жовтня, коли нещодавно призначений прем’єром Себастьєн Лекорню, соратник Макрона, подав у відставку.

