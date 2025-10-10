МИД: политическая турбулентность во Франции не повлияет на поддержку Украины

Украина уверена, что несмотря на внутриполитические события во Франции, поддержка Киева в борьбе против России сохранится.

Об этом сказал представитель МИД Георгий Тихий во время пресс-конференции в пятницу, 10 октября, пишет корреспондент "Европейской правды".

В МИД заявили, что сейчас все ключевые французские министры, в частности глава Министерства иностранных дел страны Жан-Ноэль Барро, сохраняют контакт с Украиной, продолжают выполнять свои функции и обеспечивают непрерывность координации с Киевом.

Тихий заверил: все украинско-французские контакты действуют.

"Нужно учитывать, что во Франции поддержка Украины – это элемент общенационального консенсуса. Это поддерживают все ведущие политические силы и это дает нам уверенность в том, что стратегическая линия Франции на поддержку Украины сохраняется и будет сохраняться. У нас здесь нет каких-то беспокойств", – добавил представитель МИД.

Напомним, Франция погрузилась в еще более глубокий политический кризис с 6 октября, когда недавно назначенный премьером Себастьен Лекорню, соратник Макрона, подал в отставку.

В среду, 8 октября, уходящий в отставку французский премьер Лекорню также сказал, что Макрон должен назначить нового главу правительства "в течение ближайших 48 часов".

Таким образом, если судить по словам Лекорню, президент Франции Эмманюэль Макрон не намерен распускать парламент или уходить в отставку – как его призывали другие политические силы.

10 октября Макрон пригласил в Елисейский дворец лидеров всех партий, кроме ультралевой "Непокоренной Франции" и ультраправого "Национального объединения".

