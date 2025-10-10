Укр Рус Eng

У Макрона пояснили, чому ультраправих та ультралівих не кличуть на консультації

Новини — П'ятниця, 10 жовтня 2025, 17:20 — Марія Ємець

Президент Франції Емманюель Макрон, який невдовзі має назвати ім’я нового прем’єр-міністра, вирішив не запрошувати на фінальні консультації ані ультраправих, ані ультралівих через те, що їх влаштує лише розпуск парламенту.

Як повідомляє "Європейська правда", про це BFMTV сказав неназваний співрозмовник в оточенні президента. 

Він зазначив, що правопопулістське "Національне об’єднання" та ультраліву партію "Нескорена Франція"не покликали на консультації у Єлисейському палаці, оскільки обидві політсили дали зрозуміти, що хочуть розпуску парламенту. 

"Прем’єр-міністр, який пішов у відставку, повідомив, що є більшість з політичних партій, які не хочуть розпуску парламенту, що є конституційним повноваженням президента, і їх глава держави захотів прийняти", – додав співрозмовник.

Консультації розпочалися о 14:30 за Парижем. Як очікують, ім’я нового прем’єра стане відоме вже цього вечора.

Нагадаємо, Франція занурилася у ще глибшу політичну кризу з 6 жовтня, коли нещодавно призначений прем’єром Себастьєн Лекорню, соратник Макрона, подав у відставку.

Читайте детальніше у статті, як Макрон втрачає контроль у Франції та чи уникне він перевиборів.

Франція
