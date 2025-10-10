У Макрона объяснили, почему ультраправых и ультралевых не зовут на консультации

Президент Франции Эмманюэль Макрон, который вскоре должен назвать имя нового премьер-министра, решил не приглашать на финальные консультации ни ультраправых, ни ультралевых из-за того, что их устроит только роспуск парламента.

Как сообщает "Европейская правда", об этом BFMTV сказал неназванный собеседник в окружении президента.

Он отметил, что правопопулистское "Национальное объединение" и ультралевую партию "Непокоренная Франция" не позвали на консультации в Елисейском дворце, поскольку обе политсилы дали понять, что хотят роспуска парламента.

"Премьер-министр, который ушел в отставку, сообщил, что есть большинство из политических партий, которые не хотят роспуска парламента, что является конституционным полномочием президента, и их глава государства захотел принять", – добавил собеседник.

Консультации начались в 14:30 по Парижу. Как ожидается, имя нового премьера станет известно уже этим вечером.

Напомним, Франция погрузилась в еще более глубокий политический кризис с 6 октября, когда недавно назначенный премьером Себастьен Лекорню, соратник Макрона, подал в отставку.

Читайте подробнее в статье, как Макрон теряет контроль во Франции и избежит ли он перевыборов.