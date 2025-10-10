Науседа не одобрит ни одного кандидата на должность министра культуры от "Зари Немана"

Литовский президент Гитанас Науседа заявил, что не одобрит ни одного кандидата на должность министра культуры от ультраправой партии "Заря Немана".

Об этом пишет LRT, передает "Европейская правда".

Как сообщается, председатель партии "Заря Немана" Ремигиюс Жемайтайтис начал искать еврейские корни Арунаса Гелунаса, директора Литовского национального музея искусств, а также заявил, что тот что "организатор переворотов, которые произошли в стране".

Это была реакция Жемайтайтиса на новость о том, что во время протестов деятелей культуры директор музея приостановил свое членство в оппозиционном Либеральном движении.

Гелунас, в свою очередь, заявил, что считает это сообщение антисемитским, а также отрицает свое еврейское происхождение и добавил, что такая риторика должна стать предметом разбирательства правоохранительных органов.

После таких заявлений главы "Зари Немана", Науседа заявил, что не одобрит ни одного кандидата, предложенного партией на должность министра культуры.

"Это ужасно и абсолютно неприемлемо. Это не отражает литовские ценности и не касается Литвы. Ни при каких обстоятельствах политическая борьба не может превратиться в то, что мы видим и слышим в последние дни. Я хочу четко и недвусмысленно заявить, что как глава государства я не одобрю ни одного кандидата на должность министра культуры, предложенного "Зарей Немана", – подчеркнул литовский президент.

Науседа также обратился к лидерам правящей коалиции, призвав их "ответственно оценить ситуацию, в которой оказалось государство".

"Уважающая себя политическая сила просто не может после таких заявлений относиться к такой партии как к своему коалиционному партнеру. Если в партии "Заря Немана" есть люди, которые не согласны с такими заявлениями, то им пора высказаться", – сказал глава государства.

В последнее время вокруг "Зари Немана" возник скандал из-за портфеля министра культуры. Их первый кандидат продержался на должности всего неделю и был вынужден уйти в отставку, когда не смог ответить на вопрос, чей Крым.

В разных городах и городках Литвы состоялась предупредительная забастовочная акция. Представители сообществ художников, музыкантов, музейщиков, актеров, исполнителей и художников требовали, чтобы Министерство культуры не возглавлял представитель партии "Заря Немана".

Политсила, чей лидер ранее отличился антисемитскими и антиукраинскими заявлениями, до сих пор официально не номинировала нового главу Министерства культуры.