Трамп угрожает Китаю новыми тарифами из-за редкоземельных минералов

Президент США Дональд Трамп в пятницу пригрозил "массовым повышением тарифов" на китайские товары, чтобы противодействовать новым экспортным ограничениям, которые Китай ввел на свои редкоземельные минералы.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он написал на Truth Social.

Трамп сказал, что в Китае "происходят очень странные вещи", комментируя решение китайских властей ввести обязательное лицензирование экспорта продукции, содержащей более 0,1% редкоземельных минералов.

"Это было настоящей неожиданностью не только для меня, но и для всех лидеров свободного мира. Я должен был встретиться с президентом Си через две недели на саммите АТЭС (Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества. – Ред.) в Южной Корее, но теперь, кажется, для этого нет оснований", – написал он.

Президент США также намекнул, что не считает случайным объявление Китая о своем решении в тот же день, когда стало известно о прорыве в мирном процессе между Израилем и ХАМАС.

"Как президент США, я буду вынужден финансово противодействовать их действиям... Одним из вариантов, который мы сейчас обсуждаем, является значительное повышение пошлин на китайские товары, ввозимые в Соединенные Штаты Америки. Есть много других контрмер, которые также рассматриваются всерьез", – написал Трамп.

Китай и США находятся в состоянии торгового противостояния из-за ограничений, затрагивающих такие ключевые отрасли, как полупроводники и редкоземельные элементы.

СМИ также узнали, что администрация Трампа предложила запретить китайским авиакомпаниям осуществлять полеты над Россией на маршрутах в и из США.