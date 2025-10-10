Політична криза у Франції: Макрон вважає, що може уникнути розпуску парламенту

Французький президент Емманюель Макрон за підсумками переговорів з представниками парламентських партій вважає, що можливо уникнути розпуску парламенту на тлі політичної кризи.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Le Figaro.

Макрон вважає, що п'ятнична зустріч з політичними партіями в Єлисейському палаці "підтверджує, що існує можливий шлях для досягнення компромісу та уникнення розпуску", повідомили журналістам представники його оточення.

"На цій основі він тепер візьме на себе відповідальність і призначить прем'єр-міністра", – додали там.

У президента Франції не уточнили, коли саме чекати цього оголошення, але, як очікують, ім’я нового прем’єра стане відоме вже цього вечора.

У пʼятницю Макрон провів зустрічі з лідерами всіх французьких партій, представлених у парламенті.

Серед них не було представників крайньої лівої "Нескореної Франції" та ультраправого "Національного обʼєднання", бо ті виступають за розпуск парламенту.

Франція занурилася у ще глибшу політичну кризу з 6 жовтня, коли нещодавно призначений прем’єром Себастьєн Лекорню, соратник Макрона, подав у відставку.

Читайте детальніше у статті, як Макрон втрачає контроль у Франції та чи уникне він перевиборів.