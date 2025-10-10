Политический кризис во Франции: Макрон считает, что может избежать роспуска парламента

Французский президент Эмманюэль Макрон по итогам переговоров с представителями парламентских партий считает, что можно избежать роспуска парламента на фоне политического кризиса.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Le Figaro.

Макрон считает, что пятничная встреча с политическими партиями в Елисейском дворце "подтверждает, что существует возможный путь для достижения компромисса и избежания роспуска", сообщили журналистам представители его окружения.

"На этой основе он теперь возьмет на себя ответственность и назначит премьер-министра", – добавили там.

У президента Франции не уточнили, когда именно ждать этого объявления, но, как ожидается, имя нового премьера станет известно уже сегодня вечером.

В пятницу Макрон провел встречи с лидерами всех французских партий, представленных в парламенте.

Среди них не было представителей крайне левой "Непокоренной Франции" и ультраправого "Национального объединения", поскольку те выступают за роспуск парламента.

Франция погрузилась в еще более глубокий политический кризис с 6 октября, когда недавно назначенный премьером Себастьен Лекорню, соратник Макрона, подал в отставку.

Читайте подробнее в статье, как Макрон теряет контроль во Франции и сможет ли он избежать перевыборов.