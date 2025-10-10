Шторм "Еліс" спричинив підтоплення та евакуації в Іспанії

Внаслідок шторму "Еліс" південь та схід Іспанії потерпає від локальних підтоплень, довелось евакуювати більш як сотню осіб.

Про це повідомляє El Pais, пише "Європейська правда".

Сильні дощі, спричинені штормом "Еліс" над Іспанією, з найвищою інтенсивністю опадів у Валенсії та Мурсії, призвели до локальних паводків на півдні та сході країни.

¡Considerable acumulación de agua! Esta tarde (10/10/2025), vistas de la Avenida del Puerto, en #SanPedroDelPinatar (#Murcia). En algunos puntos de su término municipal se superan los 45 litros por metro cuadrado y sigue lloviendo. Vídeo: Natalia López. pic.twitter.com/O5H0CVh2lK – MeteOrihuela (@MeteOrihuela) October 10, 2025

У Валенсії за останні 24 години випали рекордні 160 літрів опадів на квадратний метр.

У приморському місті Картахена в Мурсії ухвалили рішення про евакуацію 101 особи через те, що в районах їхніх домівок почала підніматись вода. Людей розмістили у спортзалі.

У сусідньому місті Торрев’єха через підтоплення зупинили рух громадського транспорту.

На кількох річках провінції Аліканте посилили моніторинг, щоб завчасно помітити загрозу великого паводка.

Минулого тижня румунська Констанца також постраждала від підтоплень після рясних дощів, а у Бухаресті повалені дерева пошкодили більш як сотню автомобілів.

У Норвегії кілька днів відновлювали електропостачання та рахують збитки після шторму "Емі", що вихідними вирував над півднем країни.