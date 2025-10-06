У Норвегії рахують збитки після руйнівного шторму "Емі"

У Норвегії починають підрахунок матеріальних збитків після негоди, що накрила південь країни у суботу.

Про це повідомляє NRK, пише "Європейська правда".

Страхові компанії починають отримувати тисячі повідомлень про збитки домогосподарств і компаній внаслідок шторму "Емі", що накрив південь Норвегії у п’ятницю-суботу.

Деякі населені пункти лишалися без світла понад дві доби, тисячі домогосподарств і підприємств знеструмлені досі.

У найбільших страхових компаніях кажуть, що вже отримали від близько 1000 до 3000 повідомлень про збитки від клієнтів, і ця цифра очікувано зросте, коли у постраждалих районах відновиться зв’язок, а люди вирішать найбільш нагальні проблеми після шторму.

Більшість заявок надійшли з південних ленів Вестланн, Ругаланн, Вестфольд, Телемарк.

"Це один з найбільших осінніх штормів за кілька років. 9 з 10 заявок стосуються пошкоджених будівель, з типовими пошкодженнями на зразок зірваних фрагментів покрівлі, збитків від падіння дерев, пошкоджених авто", – зазначили у страховій компанії Tryg.

Окремі підприємства вже заявили про збитки на сотні тисяч євро. Так, одне з підприємств неподалік Осло повністю затопило, збитки можуть сягати понад 200 тисяч євро.

Міністерка Каріанне Тунг, коментуючи збитки від шторму, зазначила, що в уряді працюватимуть над покращенням готовності інфраструктури до екстремальних погодних явищ.

Шторм був відчутний і в інших країнах регіону, але не завдав масштабної шкоди. Так, у Данії були перебої з транспортом і скасували проведення марафону.

В аеропорту Амстердама, що є важливим міжнародним хабом, скасували десятки рейсів.