Шторм "Элис" вызвал подтопления и эвакуации в Испании

В результате шторма "Элис" юг и восток Испании страдают от локальных подтоплений, пришлось эвакуировать более сотни человек.

Об этом сообщает El Pais, пишет "Европейская правда".

Сильные дожди, вызванные штормом "Элис" над Испанией, с наибольшей интенсивностью осадков в Валенсии и Мурсии, привели к локальным наводнениям на юге и востоке страны.

¡Considerable acumulación de agua! Esta tarde (10/10/2025), vistas de la Avenida del Puerto, en #SanPedroDelPinatar (#Murcia). En algunos puntos de su término municipal se superan los 45 litros por metro cuadrado y sigue lloviendo. Vídeo: Natalia López. pic.twitter.com/O5H0CVh2lK – MeteOrihuela (@MeteOrihuela) October 10, 2025

В Валенсии за последние 24 часа выпали рекордные объемы осадков – 160 литров на квадратный метр.

В приморском городе Картахена в Мурсии приняли решение об эвакуации 101 человека из-за того, что в районах их домов начала подниматься вода. Людей разместили в спортзале.

В соседнем городе Торревьеха из-за подтопления остановили движение общественного транспорта.

На нескольких реках провинции Аликанте усилили мониторинг, чтобы заранее заметить угрозу наводнения.

На прошлой неделе румынская Констанца также пострадала от подтоплений после обильных дождей, а в Бухаресте поваленные деревья повредили более сотни автомобилей.

В Норвегии несколько дней восстанавливали электроснабжение и подсчитывают убытки после шторма "Эми", который в выходные бушевал над югом страны.