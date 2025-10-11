Макрон переназначил Лекорню премьером

Французский президент Эммануэль Макрон переназначил Себастьяна Лекорню на пост премьер-министра.

Об этом говорится в официальном заявлении офиса Макрона, пишет "Европейская правда".

Поздно вечером 10 октября Макрон после длительных консультаций с главными политическими силами переназначил Лекорню на пост премьер-министра.

Тогда же он поручил Лекорню сформировать правительство.

Напомним, Франция погрузилась в еще более глубокий политический кризис с 6 октября, когда недавно назначенный премьером Лекорню, соратник Макрона, подал в отставку. Объясняя свое решение, Лекорню заявил, что не мог возглавлять правительство, когда условия управления страной "не выполнены".

10 октября Макрон провел встречи с лидерами всех французских партий, представленных в парламенте.

Среди них не было представителей крайне левой "Непокоренной Франции" и ультраправого "Национального объединения", поскольку те выступают за роспуск парламента.

