Німецькі авіакомпанії закликали дозволити збивати дрони над аеропортами

Німецька асоціація авіакомпаній закликала збивати дрони над аеропортами.

Про це пише Spiegel, передає "Європейська правда".

Як відомо, дрони неодноразово спричиняли затримки в аеропортах країн Європейського союзу, в німецьких зокрема. Федеральна асоціація німецьких авіакомпаній заявила, що про цю проблему відомо "вже десять років", і закликала політиків вжити заходів.

"У загрозливій ситуації має бути можливість збивати дрони", – заявив Пітер Гербер, президент Федеральної асоціації німецьких авіакомпаній (BDF).

Він сказав, що необхідно терміново роз'яснити, хто несе відповідальність у загрозливій ситуації.

"Мене дратує, що терміновість проблеми дронів визнається тільки зараз. Ми вказуємо на цю проблему вже десять років" – сказав Гербер.

Гербер заявив, що виявлення дронів і захист від них є суверенними завданнями захисту від небезпек і тероризму, за які держава повинна платити.

"У цивільних аеропортах федеральна поліція повинна мати повноваження зупиняти дрони – і, якщо необхідно, збивати їх. Для авіакомпаній проблема дронів швидко стає дорогою. Одна година перебоїв завжди означає мільйони збитків", – наголосив він.

На запитання про зміну цін на квитки Гербер відповів, що вони точно не подешевшають.

"Ціни, ймовірно, продовжуватимуть зростати, оскільки витрати уряду на розміщення також збільшуються", – додав він.

Нагадаємо, земельний уряд Баварії вже схвалив законопроєкт, що наділяє поліцію федеральної землі повноваженнями збивати безпілотники, якщо це вважатимуть за необхідне.

Голова профспілки поліції Йохен Копельке рекомендує іншим федеральним землям і федеральному уряду взяти за приклад ухвалений урядом Баварії закон.

Проте у Бундестазі кажуть, що Німеччині, ймовірно, доведеться змінювати конституцію для ефективної протидії підозрілим безпілотникам – через обмеження, які наразі існують для Бундесверу та пов’язані з нацистським минулим країни.