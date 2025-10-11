Немецкие авиакомпании призвали разрешить сбивать дроны над аэропортами

Немецкая ассоциация авиакомпаний призвала сбивать дроны над аэропортами.

Об этом пишет Spiegel, передает "Европейская правда".

Как известно, дроны неоднократно вызывали задержки в аэропортах стран Европейского союза, в частности в немецких. Федеральная ассоциация немецких авиакомпаний заявила, что об этой проблеме известно "уже десять лет", и призвала политиков принять меры.

"В угрожающей ситуации должна быть возможность сбивать дроны", – заявил Питер Гербер, президент Федеральной ассоциации немецких авиакомпаний (BDF).

Он сказал, что необходимо срочно разъяснить, кто несет ответственность в угрожающей ситуации.

"Меня раздражает, что срочность проблемы дронов признается только сейчас. Мы указываем на эту проблему уже десять лет", – сказал Гербер.

Гербер заявил, что обнаружение дронов и защита от них являются суверенными задачами защиты от опасностей и терроризма, за которые государство должно платить.

"В гражданских аэропортах федеральная полиция должна иметь полномочия останавливать дроны – и, если необходимо, сбивать их. Для авиакомпаний проблема дронов быстро становится дорогостоящей. Один час перебоев всегда означает миллионы убытков", – подчеркнул он.

На вопрос об изменении цен на билеты Гербер ответил, что они точно не подешевеют.

"Цены, вероятно, будут продолжать расти, поскольку расходы правительства на размещение также увеличиваются", – добавил он.

Напомним, земельное правительство Баварии уже одобрило законопроект, наделяющий полицию федеральной земли полномочиями сбивать беспилотники, если это сочтут необходимым.

Председатель профсоюза полиции Йохен Копельке рекомендует другим федеральным землям и федеральному правительству взять за пример принятый правительством Баварии закон.

Однако в Бундестаге говорят, что Германии, вероятно, придется менять конституцию для эффективного противодействия подозрительным беспилотникам – из-за ограничений, которые в настоящее время существуют для Бундесвера и связаны с нацистским прошлым страны.