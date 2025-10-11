В Нидерландах лидер ультраправых Вилдерс приостановил предвыборную кампанию после угроз

В Нидерландах лидер ультраправой "Партии свободы" Герт Вилдерс решил приостановить предвыборную кампанию, которая должна была состояться в конце этого месяца, после того как узнал, что ему угрожало покушение.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Через несколько часов после отмены запланированных дебатов на радио Вилдерс написал в социальной сети X, что об угрозе ему сообщила голландская разведывательная служба NCTV.

"Это не первый случай за 21 год, когда я сталкиваюсь с угрозой и охраной, но каждый раз это меня очень пугает", – отметил политик.

По его словам, разведывательная служба не видит никакой "остаточной угрозы",

"Но у меня плохое предчувствие, поэтому на данный момент прекращаю все свои предвыборные мероприятия", – добавил Вилдерс.

Напомним, в четверг в Антверпене задержали трех подозреваемых в планировании джихадистских террористических нападений на политиков, в частности премьера Бельгии Де Вевера.

Впоследствии выяснилось, что угроза была не только для де Вевера, но и для лидера ультраправой "Партии свободы" Герта Вилдерса.

Сам премьер Бельгии отреагировал шуткой на разоблаченное покушение на себя.