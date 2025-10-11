Президент Молдовы: Россия будет искать новые методы повлиять на нас

Президент Молдовы Майя Санду предупредила, что Россия будет искать новые методы воздействия на страну с целью дестабилизации ситуации.

Заявление молдавского президента приводит Deschide, сообщает "Европейская правда".

Как отметила Санду, Россия хочет использовать Республику Молдова против Украины, поэтому она и начала гибридные атаки на нашу демократию.

"Стратегия Москвы была систематической, проверенной на местных и региональных выборах, достигнув кульминации на прошлогодних президентских выборах и референдуме по ЕС, который состоялся, несмотря на масштабное вмешательство. Однако настоящей целью были парламентские выборы этого года", – подчеркнула Санду.

В результате, по ее словам, граждане Молдовы при поддержке институтов, гражданского общества и свободной прессы отстояли право выбора. Они проголосовали за демократию, за Европу и за мир.

"Но давайте будем честными: победа временная, это окно для укрепления устойчивости и ускорения европейской интеграции. Россия будет искать новые методы и цели. Если авторитарные режимы адаптируются быстрее демократии, свобода будет потеряна", – отметила она.

Санду подчеркнула необходимость вернуть гражданам уверенность в том, "что демократия – это не слабость, а сила, которую необходимо защищать ежедневно своим участием, бдительностью и мужеством".

"Республика Молдова готова поделиться своим опытом, успехами, ошибками и продолжающейся борьбой с любой демократией, которая столкнулась с аналогичными опасностями. Потому что защита демократии сегодня – это не национальный, а коллективный проект", – подытожила президент.

