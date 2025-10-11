Axios: Зеленский и Трамп в субботу говорили о ракетах Tomahawk

Президент Владимир Зеленский в ходе субботнего телефонного разговора со своим американским коллегой Дональдом Трампом говорил о возможности получения Украиной дальнобойных ракет Tomahawk.

Об этом стало известно порталу Axios от источников, сообщает "Европейская правда".

По словам одного из источников, разговор длился около 30 минут.

Зеленский в своем публичном заявлении охарактеризовал его как "очень позитивный и продуктивный".

Ракеты Tomahawk дадут Украине возможность наносить удары вглубь России. Украинская сторона утверждает, что это поможет заставить российского правителя Владимира Путина сесть за стол переговоров.

Белый дом не ответил на запрос Axios о комментарии.

Напомним, в Министерстве иностранных дел Украины заявили о том, что сейчас продолжается детальная и активная дискуссия с США о возможности предоставления Украине ракет Tomahawk. Правитель РФ сдержанно прокомментировал такой сценарий.