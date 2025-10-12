Орбан оголосив збір підписів проти "воєнного плану Брюсселя" щодо підтримки України

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан оголосив, що починає збір підписів серед угорців проти "воєнного плану Брюсселя" для підтримки України у війні.

Про це він написав на своїй Facebook-сторінці 11 жовтня, пише "Європейська правда".

Орбан заявив, що ми "стоїмо на порозі гарячої осені", оскільки Європа "все швидше котиться до війни".

"Кілька тижнів тому в Копенгагені представили воєнний план Брюсселя: Європа платить, українці воюють, а Росія зрештою виснажиться. Скільки це коштуватиме і як довго триватиме – нам не повідомили", – заявив глава уряду Угорщини.

Він додав, що ще у Данії чітко заявив: Будапешт цього не хоче. І з того часу, за словами Орбана, проти Угорщини розгорнули кампанію з залученням "широкого арсеналу": звинуваченнями в шпигунстві, скандалами з фейками та юридичними маніпуляціями.

"Ми не можемо стояти склавши руки! Потрібно знову показати, що угорський народ не хоче війни. Тому сьогодні ми розпочинаємо збір підписів проти воєнних планів Брюсселя. Ми будемо в кожному місті й у кожному селі, бо зараз нам потрібен кожен миролюбний угорець!" – написав Віктор Орбан.

Нагадаємо, у наступному році в Угорщині пройдуть парламентські вибори, напередодні яких угорська влада розгорнула відверту антиукраїнську та антиєвропейську кампанію.

У пʼятницю Віктор Орбан заявив, що українська розвідка "не просто стежить за Угорщиною, а проникла в країну через проукраїнську. за його словами, партію "Тиса".

У МЗС України у відповідь заявили, що звинувачення з угорського боку в бік України "стали постійними, а їхня абсурдність тільки зростає".