Орбан объявил сбор подписей против "военного плана Брюсселя" по поддержке Украины

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан объявил, что начинает сбор подписей среди венгров против "военного плана Брюсселя" по поддержке Украины в войне.

Об этом он написал на своей странице в Facebook 11 октября, пишет "Европейская правда".

Орбан заявил, что мы "стоим на пороге горячей осени", поскольку Европа "все быстрее катится к войне".

"Несколько недель назад в Копенгагене представили военный план Брюсселя: Европа платит, украинцы воюют, а Россия в конце концов истощится. Сколько это будет стоить и как долго продлится – нам не сообщили", – заявил глава правительства Венгрии.

Он добавил, что еще в Дании четко заявил: Будапешт этого не хочет. И с тех пор, по словам Орбана, против Венгрии развернули кампанию с привлечением "широкого арсенала": обвинениями в шпионаже, скандалами с фейками и юридическими манипуляциями.

"Мы не можем стоять сложа руки! Нужно снова показать, что венгерский народ не хочет войны. Поэтому сегодня мы начинаем сбор подписей против военных планов Брюсселя. Мы будем в каждом городе и в каждом селе, потому что сейчас нам нужен каждый миролюбивый венгр!" – написал Виктор Орбан.

Напомним, в следующем году в Венгрии пройдут парламентские выборы, в преддверии которых венгерские власти развернули откровенную антиукраинскую и антиевропейскую кампанию.

В пятницу Виктор Орбан заявил, что украинская разведка "не просто следит за Венгрией, а проникла в страну через проукраинскую, по его словам, партию "Тиса".

В МИД Украины в ответ заявили, что обвинения со стороны Венгрии в адрес Украины "стали постоянными, а их абсурдность только растет".