Трамп посетит Израиль и Египет, чтобы отметить историческое мирное соглашение

Президент США Дональд Трамп в воскресенье вылетит в Израиль и Египет, чтобы отметить мирное соглашение о прекращении боевых действий в секторе Газа, организованное его администрацией.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает The New York Post.

Трамп отправится на Святую Землю в воскресенье вечером и, как ожидается, присоединится к израильтянам, которые отмечают конец кровавого двухлетнего конфликта, и встретится с арабскими лидерами, которые помогли заставить ХАМАС принять условия соглашения о прекращении огня.

"Надеюсь, вы добьетесь большого успеха – или, как я это называю, вечного успеха", – сказал Трамп в пятницу вечером в Овальном кабинете, раскрывая новые подробности своей поездки.

В субботу Белый дом все еще находился на этапе согласования поездки Трампа. Высокопоставленный чиновник администрации сообщил изданию, что ситуация все еще "очень нестабильна", и окончательные решения о том, кто будет сопровождать президента и какую дипломатию он будет проводить, еще не приняты.

Трамп заявил, что поедет в Египет, где президент Абдель Фаттах Ас-Сиси организует саммит по Газе. Президент США намерен сесть на борт Air Force One в воскресенье вечером и вылететь с базы Эндрюс. Он планирует вернуться в Вашингтон в понедельник.

Израильские чиновники готовят церемонию встречи Трампа в аэропорту Бен-Гурион, после которой президент США выступит с речью в израильском Кнесете.

По данным издания The Times of Israel, визит Трампа в Израиль в понедельник продлится около четырех часов и будет включать встречи с премьер-министром Беньямином Нетаньяху и семьями израильских заложников.

Трамп и его советники сыграли ключевую роль в давлении на Израиль и ХАМАС, чтобы они приняли соглашение, которое было заключено после более чем двух лет кровавого конфликта в секторе Газа.

Договоренное перемирие вступило в силу в пятницу в полдень. Около 20 выживших заложников должны вернуться домой в понедельник или вторник.

Израиль опубликовал список 250 палестинских заключенных, которые будут освобождены в рамках соглашения. Кроме того, ХАМАС должен вернуть останки еще 28 заложников.

Президент Франции Эмманюэль Макрон также отправляется в Египет, где будет говорить о перемирии между Израилем и ХАМАС.