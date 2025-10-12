У Франції визначать дату початку 5-річного ув’язнення Саркозі

Дату ув’язнення експрезидента Франції Ніколя Саркозі буде визначено в понеділок після того, як його було засуджено до п’яти років позбавлення волі за участь у кримінальній змові з метою фінансування його переможної виборчої кампанії 2007 року.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило агентство АР.

У несподіваному рішенні суд у Парижі постановив, що вирок має набрати чинності негайно, хоча зазвичай його виконання зупиняють у разі подання апеляції.

70-річний Саркозі заявляє про свою невинуватість – він назвав вирок "скандалом" і подав апеляцію.

Суд пояснив, що Саркозі має бути ув’язнений без зволікань "через серйозність порушення громадського порядку, спричиненого злочином".

Водночас йому надали 18 днів із моменту ухвалення вироку, щоб "упорядкувати своє професійне життя" перед викликом до Національної фінансової прокуратури, яка визначить дату початку відбування покарання.

Прихильники Саркозі розкритикували рішення, наголошуючи, що, згідно із французьким законодавством, він вважається невинуватим, доки триває апеляційний процес.

Саркозі – перший колишній президент сучасної Франції, засуджений до реального тюремного ув’язнення. Він уже багато років не бере активної участі в політиці, але залишається впливовою фігурою, особливо серед консерваторів.

У четвер, 25 вересня, суд у Франції визнав частково винним Саркозі у так званій "лівійській справі" – щодо прийняття коштів на виборчу кампанію від покійного лівійського диктатора Муаммара Каддафі.

Суд постановив, що Саркозі повинен відбути 5 років ув’язнення.