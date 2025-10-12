Во Франции определят дату начала 5-летнего заключения Саркози

Дата заключения экс-президента Франции Николя Саркози будет определена в понедельник после того, как он был приговорен к пяти годам лишения свободы за участие в преступном сговоре с целью финансирования его победной избирательной кампании 2007 года.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило агентство АР.

В неожиданном решении суд в Париже постановил, что приговор должен вступить в силу немедленно, хотя обычно его исполнение приостанавливают в случае подачи апелляции.

70-летний Саркози заявляет о своей невиновности – он назвал приговор "скандалом" и подал апелляцию.

Суд объяснил, что Саркози должен быть заключен в тюрьму без промедления "из-за серьезности нарушения общественного порядка, вызванного преступлением".

В то же время ему предоставили 18 дней с момента вынесения приговора, чтобы "упорядочить свою профессиональную жизнь" перед вызовом в Национальную финансовую прокуратуру, которая определит дату начала отбывания наказания.

Сторонники Саркози раскритиковали решение, отмечая, что, согласно французскому законодательству, он считается невиновным, пока продолжается апелляционный процесс.

Саркози – первый бывший президент современной Франции, приговоренный к реальному тюремному заключению. Он уже много лет не принимает активного участия в политике, но остается влиятельной фигурой, особенно среди консерваторов.

В четверг, 25 сентября, суд во Франции признал частично виновным Саркози в так называемом "ливийском деле" – о принятии средств на избирательную кампанию от покойного ливийского диктатора Муаммара Каддафи.

Суд постановил, что Саркози должен отбыть 5 лет заключения.