Троє людей отримали поранення у стрілянині в центральній Німеччині

У суботу в центральному німецькому місті Гіссен у землі Гессен три людини отримали поранення після того, як у букмекерській конторі пролунали постріли.

Як пише "Європейська правда", про це повідомило агентство DPA з посиланням на полцію.

Злочинець втік пішки і був затриманий після інциденту, який стався поблизу центральної площі незадовго після 15:10 за місцевим часом.

За словами представника поліції, життя потерпілих не перебуває в небезпеці. Інформація про мотиви інциденту не розголошується.

Магазин оточили правоохоронці, на місці працювали криміналісти.

Свідок заявила, що бачила, як людина увійшла до магазину, і чула чотири-п'ять пострілів.

За інформацією газети Bild, зловмисник мав пістолет і був відомий поліції.

