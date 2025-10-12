Трое человек получили ранения в результате стрельбы в центральной Германии
В субботу в центральном немецком городе Гиссе в земле Гессен три человека получили ранения после того, как в букмекерской конторе раздались выстрелы.
Как пишет "Европейская правда", об этом сообщило агентство DPA со ссылкой на полицию.
Преступник скрылся пешком и был задержан после инцидента, который произошел возле центральной площади вскоре после 15:10 по местному времени.
По словам представителя полиции, жизнь пострадавших не находится в опасности. Информация о мотивах инцидента не разглашается.
Магазин окружили правоохранители, на месте работали криминалисты.
Свидетельница заявила, что видела, как человек вошел в магазин, и слышала четыре-пять выстрелов.
По информации газеты Bild, злоумышленник имел пистолет и был известен полиции.
