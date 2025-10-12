Британские университеты получили указание усилить борьбу с антисемитизмом

Правительство Великобритании распорядилось, чтобы британские университеты приняли более решительные меры для защиты еврейских студентов после смертельного нападения на синагогу в северной Англии.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило агентство Reuters.

Правительство заявило, что молодые люди должны быть готовы выявлять и противодействовать дезинформации в интернете. Оно призвало университеты использовать все доступные средства для борьбы с ненавистью и раздором.

"Даже один случай антисемитского насилия – это уже слишком", – заявила министр образования Бриджит Филлипсон.

"Поэтому я четко заявляю: ответственность за избавление университетских городков от ненависти лежит на университетах, и я полностью поддерживаю их в использовании своих полномочий для этого", – добавил он.

2 октября британец сирийского происхождения наехал автомобилем на пешеходов, а затем начал наносить ножевые ранения нескольким людям в день Йом Кипур возле синагоги Heaton Park Hebrew Congregation в Манчестере.

В результате нападения погибли два мужчины.

После этого Филипсон написала письмо ректорам университетов, призывая их принять "практические и пропорциональные меры" для обеспечения безопасности в университетах.

В прошлом году Великобритания сообщила о втором по тяжести году в современной истории с точки зрения антисемитизма, зафиксировав более 3500 инцидентов.

Сообщалось, что британская полиция получит новые полномочия после последнего пропалестинского протеста.