Зеленский рассказал о разговоре с Макроном

Президент Владимир Зеленский сообщил о телефонном разговоре с французским лидером Эмманюэлем Макроном.

Об этом глава государства написал в Telegram, сообщает "Европейская правда".

Зеленский проинформировал Макрона о первоочередных потребностях Украины, прежде всего в отношении ПВО.

Он подчеркнул, что Россия сейчас пользуется моментом – тем, что Ближний Восток и внутренняя тематика в каждой стране получают максимум внимания.

При этом Зеленский подчеркнул, что российские удары по Украине стали более подлыми.

"Обсудили, как этому противодействовать. В частности, работаем над расширением программы PURL", – сообщил президент, имея в виду инициативу закупки государствами НАТО оружия в США для Украины.

Также лидеры скоординировали контакты с другими партнерами и дипломатические мероприятия на следующие недели. "Работаем, чтобы давление на Россию стало больше", – подчеркнул президент.

Ранее в воскресенье Зеленский призвал международное сообщество к давлению на РФ параллельно с процессом установления мира на Ближнем Востоке.

Накануне Зеленский говорил по телефону с Трампом. По данным СМИ, одной из тем разговора стала возможность получения Украиной дальнобойных ракет Tomahawk.