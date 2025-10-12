Зеленский второй раз за два дня поговорил с Трампом

Президент Владимир Зеленский сообщил, что провел второй за два дня разговор с американским лидером Дональдом Трампом.

Об этом президент сообщил в своем Telegram-канале, пишет "Европейская правда".

"Только что разговаривал с президентом США Дональдом Трампом, уже второй раз за два дня, и сегодня тоже был очень продуктивный разговор. Вчера договорились по определенной тематике на сегодня, и как раз по всем этим аспектам ситуации мы прошли", – написал Зеленский.

Он сообщил, что в разговоре обсудили "защиту жизни в нашей стране и усиление" – и по ПВО, и по устойчивости, и по дальности.

"Много деталей по энергетике. Президент Трамп хорошо информирован обо всем, что происходит", – написал Зеленский.

Накануне Зеленский сообщил, что провел телефонный разговор с Дональдом Трампом.

По данным СМИ, одной из тем разговора стала возможность получения Украиной дальнобойных ракет Tomahawk.