США очікують, що ХАМАС звільнить останніх ізраїльських заручників упродовж 24 годин

Віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що ХАМАС утримує ще 20 живих ізраїльських заручників, і що вони, як очікується, будуть звільнені протягом найближчих 24 годин.

Про це Венс сказав в ефірі програми ABC "This Week" ведучому Джорджу Стефанопулосу, повідомляє "Європейська правда".

Президент США Дональд Трамп планує вилетіти до Ізраїлю та Єгипту в неділю в другій половині дня, а в понеділок зустрінеться з родинами заручників в ізраїльському Кнесеті.

"Ну, це підтверджено, Джордже. Звичайно, ти не знаєш, поки не побачиш цих людей живими. Але, слава богу, ми сподіваємося побачити їх живими протягом найближчих 24 годин, ймовірно, рано вранці за американським часом, що, звичайно, буде пізніше в Ізраїлі", – сказав Венс.

"Ми на порозі справжнього миру на Близькому Сході. Справді, ці 20 заручників повернуться до своїх родин, Джордже. Я вважаю, що це великий момент для нашої країни. Наша країна повинна пишатися нашими дипломатами, які зробили це можливим. Це справді великий момент і для світу, тому президент вирушає туди, щоб відсвяткувати разом із цими заручниками", – додав Венс.

Звільнення заручників є одним із найемоційніших моментів дворічної війни з ХАМАС для багатьох ізраїльтян. Це останні з приблизно 250 викрадених у жовтні 2023 року ізраїльтян та іноземців, які, як вважається, залишилися живими.

Заручники будуть звільнені у рамках угоди про припинення вогню, досягнутої за участі адміністрації президента США Дональда Трампа.