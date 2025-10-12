США ожидают, что ХАМАС освободит последних израильских заложников в течение 24 часов

Вице-президент США Джей Ди Венс заявил, что ХАМАС удерживает еще 20 живых израильских заложников, и что они, как ожидается, будут освобождены в течение ближайших 24 часов.

Об этом Венс сказал в эфире программы ABC "This Week" ведущему Джорджу Стефанопулосу, сообщает "Европейская правда".

Президент США Дональд Трамп планирует вылететь в Израиль и Египет в воскресенье во второй половине дня, а в понедельник встретится с семьями заложников в израильском Кнесете.

"Ну, это подтверждено, Джордж. Конечно, ты не знаешь, пока не увидишь этих людей живыми. Но, слава богу, мы надеемся увидеть их живыми в течение ближайших 24 часов, вероятно, рано утром по американскому времени, что, конечно, будет позже в Израиле", – сказал Венс.

"Мы на пороге настоящего мира на Ближнем Востоке. Действительно, эти 20 заложников вернутся к своим семьям, Джордж. Я считаю, что это великий момент для нашей страны. Наша страна должна гордиться нашими дипломатами, которые сделали это возможным. Это действительно великий момент и для мира, поэтому президент отправляется туда, чтобы отпраздновать вместе с этими заложниками", – добавил Венс.

Освобождение заложников является одним из самых эмоциональных моментов двухлетней войны с ХАМАС для многих израильтян. Это последние из примерно 250 похищенных в октябре 2023 года израильтян и иностранцев, которые, как считается, остались живы.

Заложники будут освобождены в рамках соглашения о прекращении огня, достигнутого при участии администрации президента США Дональда Трампа.