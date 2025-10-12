Импорт СПГ через немецкие терминалы достиг рекордного уровня

Импорт сжиженного природного газа (СПГ) морским транспортом в Германию достиг рекордного уровня.

Об этом сообщило немецкое агентство DPA, пишет "Европейская правда".

По данным сетевого регулятора BNetzA, в третьем квартале 2025 года объем газа, поступившего в сеть, был самым большим с момента открытия первого СПГ-терминала в Вильгельмсгафене в конце 2022 года.

Цифры показывают, что в этом году на терминалы СПГ на побережье Германии было доставлено больше газа, чем в каждом из предыдущих лет.

По данным BNetzA, доля СПГ в общем импорте газа Германии также выросла. После того, как в первой половине 2025 года она составляла 8%, как и в предыдущем году, в третьем квартале этот показатель составил 13,25%.

По данным BNetzA, объем СПГ, импортированного в Германию до конца сентября этого года, составляет около 74 тераватт-часов, из которых около 35 тераватт-часов было поставлено в третьем квартале.

Для сравнения: в 2024 году этот показатель составлял около 69 тераватт-часов, а в 2023 году – около 70 тераватт-часов.

Напомним, в октябре план ЕС по отказу от энергоносителей РФ преодолел первое политическое препятствие.

Между тем, ЕС также ведет переговоры о новом пакете санкций против России, который предусматривает запрет на импорт сжиженного природного газа на год раньше – с января 2027 года.