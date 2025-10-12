Укр Рус Eng

Посол США висміяв британську міністерку через заяву про роль Лондона в угоді щодо Гази

Новини — Неділя, 12 жовтня 2025, 18:56 — Христина Бондарєва

Посол США в Ізраїлі Майк Гакабі заявив, що британська міністерка "марить" після того, як вона сказала, що Велика Британія брала участь у дипломатичних зусиллях із забезпечення перемир’я в Газі.

Про це посол написав у соцмережі Х, повідомляє "Європейська правда".

Раніше у неділю міністерка освіти Британії Бріджит Філіпсон в ефірі Sky News сказала, що британський уряд "відіграв ключову роль за лаштунками у формуванні" мирної угоди.

Однак американський дипломат Майк Гакабі різко прокоментував відеоінтерв’ю Філіпсон.

"Запевняю вас, вона марить. Вона може подякувати Дональду Трампу – просто щоб розставити всі крапки над "і"", – написав Гакабі.

Британська міністерка, серед іншого, заявила, що присутність Кіра Стармера в Єгипті на церемонії підписання угоди щодо Гази в понеділок "демонструє ключову роль, яку ми відіграли".

Вона не уточнила, якою саме була роль Великої Британії у припиненні вогню, яке значною мірою приписують Дональду Трампу.

Гакабі був частиною переговорної групи щодо мирної угоди для припинення вогню в Газі.

У серпні Гакабі заявляв, що Велика Британія та інші європейські країни, які заявили про намір визнати Палестинську державу, "досягають протилежного ефекту, якого, ймовірно, вони прагнуть".

