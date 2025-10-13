Трамп считает, что Путин пойдет на завершение войны в Украине

Президент США Дональд Трамп считает, что глава Кремля Владимир Путин "пойдет на завершение" российско-украинской войны, иначе это будет иметь для него негативные последствия.

Об этом он сказал на борту самолета Air Force One, направляясь в Израиль, цитирует "Европейская правда".

Трамп в очередной раз заявил, что российско-украинская война, которая длится уже более трех лет, – это война, которой "не должно было быть".

"Украинцам стоит отдать должное – они хорошо держатся, очень хорошо воюют", – сказал Трамп.

Американский президент также заявил, что Путин должен завершить войну, иначе это будет иметь для него негативные последствия.

"Думаю, Путин выглядел бы прекрасно, если бы завершил это. Думаю, он завершит. Если нет – для него это будет нехорошо", – добавил президент США.

Во время этого же разговора Трамп заявил, что может сообщить главе Кремля Владимиру Путину о возможности передачи Украине ракет Tomahawk, если война не будет урегулирована в ближайшее время.

12 октября Зеленский второй раз за два дня провел телефонный разговор с президентом США. После него он заявил, что Россия боится возможной передачи Украине американских ракет Tomahawk.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что в России вызывает особое беспокойство возможность поставок США ракет Tomahawk Украине.