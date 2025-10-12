В Кремлі заявили, що тема "Томагавків" викликає "серйозне занепокоєння"

Речник Кремля Дмитрій Пєсков заявив, що у Росії викликає особливе занепокоєння можливість поставок США далекобійних ракет Tomahawk Україні.

Про це він сказав у коментарі російському пропагандисту Павелу Зарубіну, пише "Європейська правда".

Пєсков сказав, що заяв про ракети Tomahawk звучить багато і в Кремлі їх "ретельно фіксують".

"Тема "Томагавків" викликає у нас велике занепокоєння, і про це вже говорив президент Путін", – сказав Пєсков.

Він додав, що "ця зброя особлива, вона може бути в без'ядерному, може бути і в ядерному виконанні, висока дальність зброї серйозна".

При цьому Пєсков стверджує, що ця зброя "не може змінити стан справ на фронтах".

Він сказав, що зараз драматичний момент, оскільки з усіх боків "нагнітається напруженість".

"Російська сторона продовaжує говорити про те, що ми готові до мирного врегулювання, і ми також чуємо, що Трамп все-таки весь час говорить про необхідність сідати за стіл переговорів, і з цього ми робимо висновок, що він все-таки зберігає політичну волю. Але європейці і київський режим демонструють абсолютне небажання щось робити в цьому руслі", – заявив речник Путіна.

Нагадаємо, у суботу президент Володимир Зеленський провів розмову з Дональдом Трампом.

За даними видання Axios, у ході цієї розмови Зеленський говорив про можливість отримання Україною далекобійних ракет Tomahawk.

У Міністерстві закордонних справ України заявили про те, що наразі триває детальна і активна дискусія зі США щодо можливості надання Україні ракет Tomahawk.