НАТО начал свои ядерные учения Steadfast Noon

С понедельника, 13 октября, НАТО начал свои учения по ядерному сдерживанию Steadfast Noon 2025.

Об этом сообщает dpa, информирует "Европейская правда".

Как отметили в командовании Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе, в течение следующих двух недель в учениях примут участие около 2000 военнослужащих.

В воздушной фазе учений будет задействовано более 70 самолетов. Среди них будут и немецкие истребители, способные транспортировать американские ядерные бомбы, размещенные в Европе.

В этом году маневры будут проходить преимущественно в воздушном пространстве над Северным морем. В частности, в них активно будут задействованы авиабаза Волкел в Нидерландах, а также военные базы в бельгийском Кляйне-Брогеле, британском Лейкенхите и датском Скридструпе.

По данным НАТО, Бундесвер предоставляет для учений три самолета Tornado, оборудованных для сброса американских атомных бомб, а также четыре самолета Eurofighter.

Детали учений строго засекречены. НАТО не предоставляет никакой информации о точном сценарии учений.

В НАТО подчеркнули, что Steadfast Noon является рутинным мероприятием и не является реакцией на недавние нарушения российским самолетами воздушного пространства или другие провокации.

Учения необходимы для обеспечения максимальной надежности и эффективности ядерного сдерживания, заявил в пятницу генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.

Напомним, по данным СМИ, союзники по НАТО обсуждают возможность более решительной реакции на все более провокационные действия России против стран-членов Альянса, не исключая, в частности, военного ответа.

Также стало известно, что европейские дипломаты в частном порядке предупредили Кремль, что НАТО готов ответить на следующие нарушения своего воздушного пространства российскими самолетами, в том числе и сбивая их.