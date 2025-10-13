В Берлине произошел взрыв в доме, есть пострадавшие

В немецкой столице произошел взрыв в жилом комплексе утром 13 октября, в результате чего 13 человек были доставлены в больницы.

Об этом пишет Spiegel, передает "Европейская правда".

Утром 13 октября в квартире на первом этаже жилого комплекса в Берлине произошел взрыв, после которого вспыхнул пожар. В результате жителей шестиэтажного дома эвакуировали.

Фото: Spiegel

По данным полиции, житель квартиры на первом этаже получил травму головы и был доставлен в больницу. Сейчас его жизни ничего не угрожает.

Как отмечается, по меньшей мере 45 других жильцов получили раздражение дыхательных путей и травмы из-за дыма на лестничной клетке. Всего 13 пострадавших были доставлены в больницы.

Расследование будет вести подразделение по расследованию пожаров Государственного уголовного полицейского управления.

Фото: Spiegel

