ЕС на этой неделе представит дорожную карту по усилению обороны из-за угрозы РФ

Глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила, что в настоящее время Европа сталкивается с чрезвычайным всплеском атак, и поэтому в ближайшее время она и президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен представят дорожную карту европейской обороны.

Об этом она объявила во время пресс-конференции в Киеве, пишет корреспондент "Европейской правды".

Каллас заявила, что каждый раз, когда российский дрон или самолет нарушает воздушное пространство ЕС, "существует риск эскалации, непреднамеренной или преднамеренной".

"Россия играет в войну, и мы выходим за пределы гипотетического конфликта. Чтобы удержать войну на расстоянии, мы должны превратить экономическую мощь Европы в военные средства сдерживания", – подчеркнула она.

Затем Каллас заявила, что на этой неделе, вместе с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен, представит дорожную карту европейской обороны.

"В ней будут определены возможности, цели и этапы для таких ключевых областей, как системы противодействия беспилотникам", – поделилась она.

Каллас подчеркнула: ЕС нужно усилить оборону против России.

"Не для того, чтобы спровоцировать войну, а наоборот, чтобы предотвратить войну. Это будет руководство по тому, как это сделать, и оно должно быть полностью согласовано с НАТО", – подытожила она.

Напомним, после недавних инцидентов с дронами и истребителями РФ, которые нарушали воздушное пространство стран, по данным СМИ, союзники по НАТО обсуждают возможность более решительной реакции на все более провокационные действия России против стран-членов Альянса, не исключая, в частности, военного ответа.

В частности, земельное правительство Баварии уже одобрило законопроект, наделяющий полицию федеральной земли полномочиями сбивать беспилотники, если это сочтут необходимым.

Однако в Бундестаге говорят, что Германии, вероятно, придется изменять конституцию для эффективного противодействия подозрительным беспилотникам – из-за ограничений, которые в настоящее время существуют для Бундесвера и связаны с нацистским прошлым страны.