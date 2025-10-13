Медведев нахамил Трампу и пригрозил ответом на поставку Tomahawk Украине

Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в привычной для российских чиновников хамской манере ответил на заявление президента США Дональда Трампа, который ранее допустил возможность передачи Украине ракет Tomahawk, если война не будет урегулирована в ближайшее время.

Об этом Медведев написал в своем Telegram, сообщает "Европейская правда".

В частности, бывший российский президент отметил, что передача Украине Tomahawk может "закончиться плохо для всех" и "прежде всего для Трампа".

"Сто раз было сказано в понятной даже для звездно-полосатого дяденьки форме, что отличить ядерное исполнение "Томагавков" от обычного в полете невозможно. Пуск их будет осуществлять... именно США. Читай: Трамп. Как отвечать России? Вот-вот", – написал Медведев.

Он также добавил, что "остается надеяться, что это очередная пустая угроза".

Трамп ранее сказал, что может сообщить главе Кремля Владимиру Путину о возможности передачи Украине Tomahawk, если война не будет урегулирована в ближайшее время.

Напомним, 12 октября Зеленский второй раз за два дня поговорил по телефону с президентом США. После него он заявил, что Россия боится возможной передачи Украине американских ракет Tomahawk.