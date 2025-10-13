В Словакии столкнулись два поезда: по меньшей мере 20 пострадавших

В понедельник, 13 октября, в районе словацкого города Рожнява столкнулись два экспресса, в результате чего известно по меньшей мере о 20 пострадавших.

Об этом пишет словацкий телеканал TA3, передает "Европейская правда".

Оперативный центр службы экстренной медицинской помощи Словакии сообщил, что авария произошла вблизи села Яблонов-над-Турньоу. По информации словацкого телеканала, на месте происшествия есть по меньшей мере 20 пострадавших.

Фото: Facebook

Представитель Словацкой железнодорожной компании сообщил, что авария произошла около 10:00 по местному времени, поезда столкнулись в месте, где две колеи сходятся в одну.

Причины столкновения расследуются. На место происшествия отправили пять машин скорой помощи и спасательный вертолет.

"На данный момент приоритетом является спасение и эвакуация пассажиров и наших сотрудников", – сказал он.

В июле в результате схода с рельсов поезда вблизи города Ридлинген погибли три человека, в частности машинист, а около 50 человек получили ранения, 25 из них – тяжелые. Граждане Украины также были среди пострадавших.

Напомним, один человек погиб и несколько человек получили ранения, когда поезд столкнулся с автомобилем и сошел с рельсов на юге Дании в пятницу, 15 августа.

В начале сентября в Поморском воеводстве Польши произошло столкновение микроавтобуса с поездом Гдыня – Гель на железнодорожном переезде в Желистшеве.