Axios: Віткофф і зять Трампа напряму зустрічались з ХАМАС, щоб укласти угоду щодо Гази

Спецпредставник США Стів Віткофф і зять президента Дональда Трампа Джаред Кушнер проводили прямі переговори з представниками терористичного угруповання ХАМАС, намагаючись укласти мирну угоду щодо Гази.

Про це стало відомо порталу Axios від джерел, повідомляє "Європейська правда".

Як зазначено у публікації, саме ця пряма зустріч у підсумку допомогла укласти угоду. Зокрема, однією з перешкод для укладення угоди було те, що лідери ХАМАС побоювалися, що Ізраїль відновить війну після звільнення своїх заручників, йдеться у матеріалі.

Одне із джерел стверджує, що для укладення угоди Стів Віткофф і Джаред Кушнер мали особисто зустрітися з лідерами ХАМАС і безпосередньо запевнити їх, що Трамп не дозволить цього, якщо угруповання дотримається своєї частини угоди.

За день до цього Трамп приватно дав дозвіл Віткоффу і Кушнеру зустрітися з лідерами ХАМАС, якщо це буде необхідно для укладення угоди.

За даними джерел, ввечері 8 жовтня катарські посередники прийшли до вілли Віткоффа в готелі Four Seasons в єгипетському Шарм-ель-Шейху і повідомили, що переговори зайшли в глухий кут, і запитали, чи готові американські посланці зустрітися з представниками ХАМАС.

Під час зустрічі, яка тривала близько 45 хвилин, Віткофф сказав представникам ХАМАС, що заручники тепер "більше є для вас тягарем, ніж надбанням".

Настав час перейти до першого етапу угоди і "повернути людей додому по обидва боки кордону", – сказав він, за словами одного з джерел.

Один з лідерів ХАМАС Халіл Аль-Хайя запитав, чи мають Віткофф і Кушнер повідомлення від Трампа.

"Повідомлення президента Трампа полягає в тому, що з вами поводитимуться справедливо, і що він підтримує всі 20 пунктів свого мирного плану та забезпечить їх виконання", – сказав Віткофф, за словами джерела.

Після цього бойовики ХАМАС пішли радитись окремо з єгипетськими, катарськими та турецькими посередниками.

Кілька хвилин по тому глава єгипетської розвідки Хасан Рашад повернувся зі своїми турецькими та катарськими колегами і сказав Віткоффу і Кушнеру: "На основі щойно проведеної зустрічі ми досягли угоди".

Зустріч у Шарм-ель-Шейху була другою прямою зустріччю між адміністрацією Трампа і ХАМАС. У березні посланець США з питань заручників Адам Боелер зустрічався з представниками ХАМАС в Досі, намагаючись звільнити американського заручника Едана Александра і повернути тіла чотирьох інших американців, яких викрали бойовики.

13 жовтня Трамп прибув до Ізраїлю на тлі того, як жителі країни стежать за процесом звільнення заручників з полону терористичного угруповання ХАМАС.

Станом на понеділок бойовики ХАМАС звільнили всіх 20 живих заручників, яких утримували в полоні понад два роки.

Крім того, Трамп ствердно відповів, коли його спитали, чи можна вважати війну в Газі офіційно завершеною.