Axios: Уиткофф и зять Трампа напрямую встречались с ХАМАС, чтобы заключить сделку по Газе

Спецпредставитель США Стив Уиткофф и зять президента Дональда Трампа Джаред Кушнер проводили прямые переговоры с представителями террористической группировки ХАМАС, пытаясь заключить мирное соглашение по Газе.

Об этом стало известно порталу Axios от источников, сообщает "Европейская правда".

Как указано в публикации, именно эта прямая встреча в итоге помогла заключить соглашение. В частности, одним из препятствий для заключения сделки было то, что лидеры ХАМАС опасались, что Израиль возобновит войну после освобождения своих заложников, говорится в материале.

Один из источников утверждает, что для заключения сделки Стив Уиткофф и Джаред Кушнер должны были лично встретиться с лидерами ХАМАС и непосредственно заверить их, что Трамп не позволит этого, если группировка будет придерживаться своей части соглашения.

За день до этого Трамп частным образом дал разрешение Уиткоффу и Кушнеру встретиться с лидерами ХАМАС, если это будет необходимо для заключения соглашения.

По данным источников, вечером 8 октября катарские посредники пришли к вилле Уиткоффа в отеле Four Seasons в египетском Шарм-эль-Шейхе и сообщили, что переговоры зашли в тупик, и спросили, готовы ли американские посланники встретиться с представителями ХАМАС.

Во время встречи, которая длилась около 45 минут, Уиткофф сказал представителям ХАМАС, что заложники теперь "больше являются для вас обузой, чем достоянием".

Пришло время перейти к первому этапу соглашения и "вернуть людей домой по обе стороны границы", – сказал он, по словам одного из источников.

Один из лидеров ХАМАС Халил Аль-Хайя спросил, есть ли у Уиткоффа и Кушнера сообщения от Трампа.

"Сообщение президента Трампа заключается в том, что с вами будут обращаться справедливо и что он поддерживает все 20 пунктов своего мирного плана и обеспечит их выполнение", – сказал Уиткофф, по словам источника.

После этого боевики ХАМАС пошли советоваться отдельно с египетскими, катарскими и турецкими посредниками.

Несколько минут спустя глава египетской разведки Хасан Рашад вернулся со своими турецкими и катарскими коллегами и сказал Уиткоффу и Кушнеру: "На основе только что проведённой встречи мы достигли соглашения".

Встреча в Шарм-эль-Шейхе была второй прямой встречей между администрацией Трампа и ХАМАС. В марте посланник США по вопросам заложников Адам Боэлер встречался с представителями ХАМАС в Дохе, пытаясь освободить американского заложника Эдана Александра и вернуть тела четырех других американцев, которых похитили боевики.

13 октября Трамп прибыл в Израиль на фоне того, как жители страны следят за процессом освобождения заложников из плена террористической группировки ХАМАС.

По состоянию на понедельник боевики ХАМАС освободили всех 20 живых заложников, которых удерживали в плену более двух лет.

Кроме того, Трамп утвердительно ответил, когда его спросили, можно ли считать войну в Газе официально завершенной.