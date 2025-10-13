Ультраправі невдало виступили на місцевих виборах у Португалії

На місцевих виборах, які відбулись у Португалії у неділю, ультраправа партія Chega отримала удвічі меншу частку голосів, ніж на парламентських виборах у травні.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Guardian.

Після підрахунку всіх голосів Chega здобула 11,86% усіх голосів, які були віддані на місцевих виборах, і вперше матиме більшість у місцевих радах трьох міст – Сан-Вісенте на острові Мадейра, а також Ентронкаменто та Альбуфейра в центрі та півдні Португалії відповідно.

Результат Chega виявився майже втричі більшим за здобутий на попередніх місцевих виборах 2021 року.

Водночас деякі опитування пророкували партії перше місце, а здобута частка голосів майже удвічі менша за 23%, які вона отримала на дострокових виборах до парламенту Португалії у травні.

Перемогу на місцевих виборах здобула владна правоцентристська Соціал-демократична партія, яка отримає 136 із 308 місць у місцевих радах, зокрема в найбільших містах Португалії – Лісабоні й Порту. Її суперниця – лівоцентристська Соціалістична партія – отримала 128 місць.

Лідер португальських ультраправих Андре Вентура у понеділок, коментуючи результати виборів, сказав прихильникам, що результати є "великою перемогою для Chega", але визнав, що "ми хотіли більшого".

За підсумками останніх виборів у травні ультраправа партія Chega, яка посідає традиційно жорстку позицію щодо нелегальної міграції, стала другою за розміром партією парламенту Португалії.

Під впливом Chega правоцентристський португальський уряд узявся ухвалювати заходи для протидії міграції.