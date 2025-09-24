Уряд Португалії подав новий законопроєкт проти міграції після рішення топсуду

Португальський уряд у середу представив нову версію законопроєкту, спрямованого на обмеження імміграції, після негативного висновку Конституційного суду на початковий документ.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AFP.

Ключові положення попереднього законопроєкту, схваленого правою парламентською більшістю в липні, були раніше скасовані Конституційним судом, після чого президент Марселу Ребелу де Соуза наклав на нього вето.

Згідно з новим законопроєктом, мігранти все ще повинні прожити в Португалії два роки, перш ніж вони зможуть подати заявку на возз'єднання сім'ї. Однак він передбачає винятки для скорочення цього терміну – зокрема для подружніх пар і неповнолітніх дітей.

Водночас збереглось положення, що обмежує візи для шукачів роботи висококваліфікованими працівниками та скасовує преференційне ставлення до бразильців – найбільшої групи іммігрантів у Португалії.

"Це не той закон, який ми пропонували спочатку, але він відповідає меті гуманного регулювання імміграції", – сказав на пресконференції в середу речник португальського уряду Антоніу Лейтао Амаро.

Тема міграції, яка вплинула на робочі місця та ринок житла, відігравала провідну роль під час двох останніх дострокових виборів до парламенту Португалії.

Наприкінці 2024 року кількість іноземців, що проживають у Португалії, перевищила 1,5 мільйона, що становить близько 15% від загальної чисельності населення.

За підсумками останніх виборів у травні 2025 року партія Chega, яка має традиційно жорстку позицію щодо нелегальної міграції, стала другою за розміром партією парламенту Португалії.